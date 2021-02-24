В России могут повысить тарифы за свет и тепло

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Замминистра энергетики Анатолий Яновский направил соответствующее письмо в Минэкономразвития и Минпромторг, пишут Известия со ссылкой на документ. По данным издания, в этом году правительство планирует увеличить утильсбор на технику для ведения горных работ (это бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другую технику).

В письме Минэнерго говорится, что такая мера повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности, поскольку пересмотр ставок утильсбора приведет к росту себестоимости угля.

Это станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде российских регионов – на электроэнергию, отмечается в тексте письма.

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