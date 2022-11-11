В «РКС-Самара» поздравили сотрудников с Днём отца

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На работе они специалисты: водители, слесари, инженеры, сварщики, электромонтёры, операторы. А дома они папы, папочки и папули. В «РКС-Самара» каждый год осенью поздравляют своих сотрудников с Днём отца. Дети уже не раз посещали предприятие, изучали папину работу, смотрели спецтехнику, сажали деревья и участвовали в конкурсах.

В этом году представители общественного совета посетили 27 сотрудников, у которых многодетная семья или ребёнок с особенностями развития. Выдающимся отцам вручили поздравления и знаки внимания от предприятия, детям – фотографии пап на рабочем месте за выполнением важного задания и сюрпризы: подарочные карты, сертификаты и билеты на различные мероприятия.

Праздник, посвящённый папам, впервые провели в 2014 году ещё до того, как это стало примечательным днём в календаре. На предприятии люди трудятся семьями и династиями, в одном цехе могут работать дед, отец и внук, и здесь с большим вниманием относятся не только к рабочим, но и семейным отношениям, которые являются крепким фундаментом для стабильности и надёжности в работе.