В «РКС-Самара» подвели итоги традиционного конкурса

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По итогам работы в апреле 2021 года руководители подразделений «РКС-Самара» выдвинули 7 кандидатур на звание лучшего сотрудника месяца. Тайное голосование определило победителя. Им стал начальник участка цеха канализационных насосных станций Алексей Сергеевич Климасов.

Одна из городских канализационных насосных станций (КНС) была передана в эксплуатацию «РКС-Самара» в нерабочем, затопленном состоянии. На ремонт насосов требовалось время, и откачивать сточную жидкость из резервуара КНС пришлось спецтехникой. Однако производительность станции в несколько раз превышала возможности илососа. Началось подтопление территории, на которой расположены торговые и социальные объекты. Ситуация становилась критической.

Начальник участка №1 ЦКНС Климасов Алексей Сергеевич предложил использовать временную аварийную схему с насосом из другой КНС. Для его установки необходимо было перекрыть стоки и опорожнить напорный трубопровод Д-350 протяженностью 1700 м. Затем специалисты должны были приступить к сварочным и монтажным работам на глубине 5 метров.

Весь цикл работ в непрерывном режиме в течение суток был организован и контролировался Алексеем Климасовым. 14.04.2021 в 03:00 ночи основные сварочные работы были завершены, оставалось настроить систему автоматики и опрессовать вновь смонтированную аварийную линию. 14.04.2021 в 14:00 КНС запитали по аварийной схеме и запустили в работу.

Награждая победителя, главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов подчеркнул, что Алексей Климасов уже второй раз становится лучшим сотрудником ресурсоснабжающего предприятия. «В этот раз благодаря Вашей чёткой работе нам удалось избежать критических последствий неправильной работы КНС. За Вашу кандидатуру проголосовало подавляющее большинство – и это совершенно заслуженно. Так держать!», - сказал Игорь Давыдов.