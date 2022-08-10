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В «РКС-Самара» подвели итоги конкурса «Сотрудник месяца» 

10 августа 2022 14:11
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Александр Краснов – лучший сотрудник июля.

По итогам работы в июле 2022 года руководители подразделений «РКС-Самара» выдвинули трёх человек на звание «Сотрудник месяца». Ими стали:

1. Герасимов Антон Владимирович, начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования, НФС-3.

2. Краснов Александр Анатольевич, инженер, ЦЭВС-1.

3. Филатов Игорь Николаевич, слесарь АВР, ЦЭК.

В результате тайного голосования с большим перевесом победил Александр Краснов – инженер базы подготовки производства цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1. В июле 2022 года он быстро и качественно организовал сложную работу по подготовке производственных и офисных зданий предприятия к отопительному сезону.

Бригада под руководством инженера Краснова демонтировала старую и смонтировала новую трубу отопления протяжённостью 80 метров. Работы были грамотно совмещены с опрессовкой, которую проводили тепловики: дополнительных отключений горячей воды не потребовалось.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил профессионализм и организаторский талант Александра Краснова и подчеркнул, что это не первая награда победителя:

«Александр Анатольевич уже становился Сотрудником месяца в 2014 году, а в 2021 году эту традицию поддержал его брат – Юрий Анатольевич. Теперь семья Красновых – трижды звёздная! Поздравляем вас с таким достижением и желаем новых побед». 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

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