В "РКС-Самара" напомнили о том, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начисления были корректными

100

В «РКС-Самара» начался ответственный период: с 7 по 23 число идёт приём показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ). Особенно актуально для тех, кто проводит последний летний месяц на даче или в отпуске. Даже если водой в доме временно не пользуются, нужно обязательно передать показания счётчиков - просто внести предыдущие цифры. Так начисления будут корректными.

Передать данные своих ИПУ можно несколькими способами:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

Ещё один пункт в списке обязательных к исполнению - оплата квитанций за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. По федеральному закону это нужно делать до 10 числа каждого месяца. Своевременная и полная оплата - это основа для надёжной и бесперебойной поставки услуги. И ещё это залог квитанций без задолженностей, пени и перерасчётов.