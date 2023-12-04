В "РКС-Самара" началась акция "В Новый год - без старых долгов": первые участники уже получили подарки

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В «РКС-Самара» началась традиционная поощрительная акция «В Новый год — без старых долгов». Участвовать могут абоненты на прямых расчётах и управляющие компании, ЖСК, ТСЖ. Условия просты: не иметь долгов или оплатить их на момент обращения за поощрением, а также оплатить авансом декабрьский платёж. Всё просто и уже привычно для постоянных добросовестных абонентов.

Жители-участники получат небольшой сладкий сюрприз или скидку в 100 рублей на январский платёж. За подарками можно обратиться в рабочее время в любой из центров обслуживания клиентов (ЦОК) - там уже ждут специалисты. Желающие получить скидку должны оставить обращение в ЦОКе или направить по электронной почте action@samcomsys.ru . Обязательно нужно приложить квитанции об оплате. Акция стартовала сегодня и продлится до 22 декабря.

В прошлом году в акции поучаствовали больше 7000 жителей: они вошли в Новый год без долгов и с подарком. Ожидается, что в этом году участников будет точно не меньше - сейчас самое время спланировать платежи и встречать праздники с хорошим настроением.