В Правительстве Самарской области состоялось совещание по вопросам модернизации отрасли обращения с отходами

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В Самарской области продолжается работа над реализацией проекта по строительству четырех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рабочее совещание по этому вопросу провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участие в совещании приняли министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина, представители профильных министерств и ведомств.

На 2023-2024 годы в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» в регионе запланировано строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов. Комплексы будут строиться в рамках государственно-частного партнерства; публично-правовая компания «Российский экологический оператор» подтвердила финансирование проектов.

На совещании по вопросам модернизации отрасли обращения с отходами обсудили исполнение протокольных поручений, текущий статус проекта.

«Перед нами стоят задачи до конца текущего месяца, в соответствии с дорожной картой, принять четыре частных концессионных инициативы для строительства многофункциональных комплексов, сформулировать иные условия заключения концессионного соглашения, отработать механизмы защиты проекта инвестора на будущее для устойчивости проекта, определить условия взаимных платежей», - обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области – руководитель департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами Наталья Ржевская рассказала о проведенной работе по согласованию производственной программы: «На прошлой неделе встречались с инвестором, обсудили все нюансы, вопросов у инвестора по производственным показателям нет».

На основе производственной программы в настоящее время ведется работа по формированию операционных расходов по проекту, завершается разработка финансовой модели.

На совещании обсудили вопрос возможного удорожания стоимости проекта. Для решения этой проблемы председателем облправительства предложен вариант заключения контракта на иных условиях – с возможностью дополнительных компенсаций в случае удорожания. «Цены могут меняться бесконечно, нужно искать варианты, устраивающие все стороны», - подчеркнул он.

В завершение совещания Виктор Кудряшов поставил задачу профильным ведомствам проработать с Государственной инспекцией финансового контроля Самарской области алгоритм передачи проектно-сметной документации по проекту.