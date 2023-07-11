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13 июля в посёлке Управленческий будут проведены масштабные работы на сетях ХВС с отключением воды.

В посёлке Управленческий Красноглинского района 13 июля будут проводиться работы на сетях холодного водоснабжения. Специалисты «РКС-Самара» будут проводить замену запорной арматуры и пожарных гидрантов. Это необходимо для предстоящего подключения двух новых водоводов, по которым волжская вода пойдёт в дома жителей.

Для выполнения этих работ необходимо отключить холодное водоснабжение в жилых домах и учреждениях на территории всего посёлка Управленческий. Планируется уложиться в период с 00:00 до 19:00 часов 13 июля. На это время жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.

От предприятия дополнительно будут направлены бойлеры с питьевой водой для работы социальных и медицинских учреждений.

Адреса и ориентировочное время расстановки бойлеров:

ул. Крайняя, 17; 10:00, 14:00, 18:00

ул. Н.Д.Кузнецова, 11; 11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00

ул. С.Лазо, 46А; с 10:00 до 13:30

ул. С.Лазо, 21; с 14:00 до 18:00

ул. Управленческая (частный сектор); с 10:00 до 11:00

ул. Зелёная, 3, 5; с 11:00 до 13:30

ТЦ «Управа»; с 14:00 до 18:00

Снабжение посёлка Управленческий мягкой волжской водой - долгожданный проект, который реализует «РКС-Самара» в рамках инвестпрограммы предприятия при поддержке областного правительства и городской администрации. По планам компании, уже осенью посёлок должен быть запитан по новой схеме.