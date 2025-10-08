В поселке Мехзавод Самары завершается реконструкция системы водоотведения

174

В Красноглинском районе Самары специалисты ресурсоснабжающей компании ООО «Самарские коммунальные системы» завершают благоустройство территории после реконструкции участка Главного Безымянского коллектора в поселке Мехзавод. По улице Донской, в границах 6 квартала и улицы Банной, переложены трубы канализации протяженностью 475 погонных метров, а также заменены 13 колодцев.

Ход работ проверил глава города Иван Носков вместе с главой Красноглинского района Вячеславом Коноваловым и депутатом городской Думы Алексеем Долматовым.

«Участок коллектора в поселке Мехзавод прослужил людям 39 лет – это немало, учитывая непрерывное функционирование. Начатую в прошлом году масштабную кампанию по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в Самаре обязательно продолжим во взаимодействии с ресурсоснабжающей компанией. Самое главное, что при проведении любых работ по благоустройству и дорожному строительству должен применяться комплексный подход. Это единственно верное решение – сначала капремонт коммуникаций, потом асфальтировка»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Сейчас рабочие занимаются монтажом щебеночного основания под дорогу на площади 1,4 тыс. квадратных метров и устройством асфальтобетонного тротуарного покрытия на площади 290 квадратных метров.

Ремонт дороги по улице Донской в поселке Мехзавод завершат до конца октября.