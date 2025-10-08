Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
В поселке Мехзавод Самары завершается реконструкция системы водоотведения

8 октября 2025 10:41
174
В поселке Мехзавод Самары завершается реконструкция системы водоотведения

В Красноглинском районе Самары специалисты ресурсоснабжающей компании ООО «Самарские коммунальные системы» завершают благоустройство территории после реконструкции участка Главного Безымянского коллектора в поселке Мехзавод. По улице Донской, в границах 6 квартала и улицы Банной, переложены трубы канализации протяженностью 475 погонных метров, а также заменены 13 колодцев. 

 Ход работ проверил глава города Иван Носков вместе с главой Красноглинского района Вячеславом Коноваловым и депутатом городской Думы Алексеем Долматовым. 

«Участок коллектора в поселке Мехзавод прослужил людям 39 лет – это немало, учитывая непрерывное функционирование. Начатую в прошлом году масштабную кампанию по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в Самаре обязательно продолжим во взаимодействии с ресурсоснабжающей компанией. Самое главное, что при проведении любых работ по благоустройству и дорожному строительству должен применяться комплексный подход. Это единственно верное решение – сначала капремонт коммуникаций, потом асфальтировка», 
– сказал глава города Самара Иван Носков. 

Сейчас рабочие занимаются монтажом щебеночного основания под дорогу на площади 1,4 тыс. квадратных метров и устройством асфальтобетонного тротуарного покрытия на площади 290 квадратных метров. 

Ремонт дороги по улице Донской в поселке Мехзавод завершат до конца октября.

Весь список