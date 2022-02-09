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В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло

9 февраля 2022 13:03
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в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло

По информации Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло, потребленное в предыдущем году. Корректировка производится ежегодно и затрагивает тех горожан, которые платят за отопление равными долями в течение всего года – по 1/12 и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ).

Отметим, что перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Таким образом, для жильцов ряда многоквартирных домов областной столицы квитанции за февраль и частично за март будут содержать дополнительное начисление. Главная причина – более низкие температуры в зимние месяцы 2021 года, и в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж рассчитывался по данным теплого 2020 года. Для сравнения: если средняя температура в отопительный период 2020 года составляла -0,4 градуса Цельсия, то в 2021 году –  -2,8 градуса Цельсия. 

Важно подчеркнуть, что если дом оборудован общедомовыми приборами учета,  собственники вправе отказаться от получения ежегодной квитанции с корректировкой. Для этого необходимо на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 (в отопительный период). В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления.

 По вопросам начислений по итогам 2021 года жители могут обратиться в Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». В том числе, специалисты проконсультируют относительно возможности предоставления клиенту рассрочки на оплату размера корректировки. Для этого обращение должно быть направлено на платформу «Обратной связи» – форма обращения имеется на официальном сайте энергокомпании: https://samara.esplus.ru/feedback/.

 

 

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