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В отношении ООО «ЖКС» возбуждено уголовное дело по факту неоплаты за тепло

21 января 2021 18:45
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По данным на 20 января, задолженность за теплоресурсы управляющих компаний и ТСЖ Самарской области превысила 4,2 млрд рублей.

По заявлению Службы безопасности Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ЖКС». В их действиях эксперты следственного управления УМВД России по г.Самаре выявили признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере»).

Задолженность ООО «ЖКС» за полученное тепло перед энергетиками составляет 215 млн рублей. По версии следствия, эти финансовые средства, предназначенные к оплате ПАО «Т Плюс» за поставленные энергоресурсы, могли быть похищены менеджментом обслуживающей организации. Если их вина будет доказана, им грозит крупный штраф или лишение свободы.

В рамках борьбы с должниками правоохранительные органы при содействии энергокомпании проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности обслуживающих организаций, накопивших крупные долги перед поставщиком услуг. В 2020 году по заявлениям сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области было возбуждено 8 уголовных дел в отношении коммунальных менеджеров (ООО «Содружество», УК «Комфорт+», ТСЖ «40 лет Победы, 61», ООО «Жилуниверсал», ООО «Жилстандарт», ООО «Тольяттитопсервис», сразу два дела в отношении ООО «УК №3»). Руководству УК и ТСЖ, имеющих неоплаченные многомиллионные счета за потребленное тепло, грозят крупные штрафы или лишение свободы.

По данным на 20 января, задолженность за теплоресурсы управляющих компаний и ТСЖ Самарской области превысила 4,2 млрд рублей.

«Платежная дисциплина УК и ТСЖ всегда на особом контроле компании. Мы отслеживаем подозрительные действия менеджмента обслуживающих организаций, обращаемся в правоохранительные органы для пресечения нецелевого использования средств граждан Следственный процесс продолжается по 9 эпизодам в отношении 8 компаний, в МВД готовим заявления в МВД по новым фактам. Неправомерные действия руководства УК и ТСЖ должны быть пресечены, а виновные ответить по закону», - резюмировал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

 

 

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