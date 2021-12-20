В новогодней акции «РКС-Самара» уже приняли участие более 3 600 самарцев

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Традиционная акция «В Новый год – без старых долгов» продлится в Самаре до 28 декабря 2021 года. Для участия необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию (в том числе долг, если он есть), а также внести авансом плату за декабрь (не менее 100 рублей). Каждый участник акции может выбрать сладкий подарок или скидку на оплату водоснабжения и водоотведения в размере 100 рублей.

На сегодняшний день в акции приняли участие 3 605 самарцев – абонентов «РКС-Самара». 2 982 человека выбрали тортики, а 623 – скидку на оплату водоснабжения и водоотведения.

Получить сладкий подарок можно до 28 декабря 2021 года в центрах обслуживания клиентов, предъявив документы, подтверждающие оплату, по адресам:

- ул. Луначарского, д. 56

- ул. Советской Армии, 146

- пр. Металлургов, д. 56

- Красноглинский район: пер. Банковский, 1

- Куйбышевский район: ул. Бакинская, 22А

Время работы Центров обслуживания клиентов :

Будние дни: с 8:00 до 17:00.

Среда: c 08:00 до 20:00 (только ЦОК по адресу ул. Луначарского, 56).

Каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00. (ЦОК по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Советской Армии, 146; пр. Металлургов, д. 56).

Скидку на оплату водоснабжения и водоотведения за январь 2022 в размере 100 рублей участники Акции могут получить до 28 декабря 2021 года:

- при обращении в ЦОК с копией оплаченных квитанций за услуги водоснабжения и (или) водоотведения, свидетельствующих об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года;

- при направлении электронного обращения по адресу электронной почты: action@samcomsys.ru. Необходимо прикрепить документ, свидетельствующий об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года.

Также для участников акции традиционно состоится второй этап – розыгрыш ценных призов. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru до 28 декабря 2021 года: оставить заявку и прикрепить фото и скан документов, подтверждающих оплату счёта за ноябрь и аванса за декабрь. Розыгрыш призов состоится в феврале 2022 года.



