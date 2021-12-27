В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие около 112 тысяч жителей Самарской области

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Около 112 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани выполнили условия акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год – без долгов!» и получили возможность выиграть кэшбэк от энергетиков. Стать ее участником можно до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» проводится в Самарской области с 2015 года. За это время ее победителями стали 1250 клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В этом году призы ожидают жителей региона, которые не имеют долгов за тепло и до 31 декабря 2021 года оплатят в полном объеме квитанции за ноябрь и декабрь. По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.