В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие около 112 тысяч жителей Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года
В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года
31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция «Кремлёвской ёлки»
31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция «Кремлёвской ёлки»
В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей
В Самарской области в состоянии опьянения за рулем были 37 водителей
Розыгрыши квартир и машин не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации
Розыгрыши квартир и машин не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации
Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде
Житель Новокуйбышевска пришел в гости и напал на пенсионерку в подъезде
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией»
Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией»
В Самаре на уничтожение отправили 96 пачек немаркированного кальянного табака
В Самаре на уничтожение отправили 96 пачек немаркированного кальянного табака
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие около 112 тысяч жителей Самарской области

27 декабря 2021 09:44
140
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие около 112 тысяч жителей Самарской области

Около 112 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани выполнили условия акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год – без долгов!» и получили возможность выиграть кэшбэк от энергетиков. Стать ее участником можно до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» проводится в Самарской области с 2015 года. За это время ее победителями стали 1250 клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В этом году призы ожидают жителей региона, которые не имеют долгов за тепло и до 31 декабря 2021 года оплатят в полном объеме квитанции за ноябрь и декабрь. По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В частности, предприятия ведомства в Самарской области полностью оплатили ноябрьские счета за тепло.
26 декабря 2021, 18:52
«ЭнергосбыТ Плюс» отметил высокий уровень платежной дисциплины за энергоресурсы предприятий Минобороны РФ
В частности, предприятия ведомства в Самарской области полностью оплатили ноябрьские счета за тепло. ЖКХ
506
В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду.
24 декабря 2021, 14:33
До 25 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов
В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду. ЖКХ
728
Министерство энергетики РФ отметило труд сотрудников «Т Плюс» по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением.
23 декабря 2021, 15:42
Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» получили награды Минэнерго РФ
Министерство энергетики РФ отметило труд сотрудников «Т Плюс» по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением. ЖКХ
713

В центре внимания
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1040
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
828
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
1902
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
991
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
770
Весь список