В ночь на 3 января уборка города продолжится силами 163 единиц техники и 132 рабочих

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В ночь на 3 января уборка продолжится, задействуют 163 единицы техники и 132 дорожных рабочих; в том числе планируется использовать привлеченные ресурсы. Ликвидация гололеда останется одним из приоритетных направлений работ профильных служб.

Елена Лапушкина сообщила, что поручила произвести уборку, прежде всего, на тротуарах и проезжей части, продолжая при этом противогололедную обработку, с усилением данных работ при минусовой температуре. Аналогичная задача была поставлена управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районным администрациям, которые должны поддерживать порядок на своих территориях обслуживания.



В случае, если те или иные организации будут уличены в недобросовестном исполнении обязанностей, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем документация может быть направлена для прокурорского реагирования и в адрес ГЖИ.

С раннего утра дворники заступят на вверенные территории, чтобы произвести расчистку и распределить «Бионорд» и/или песчано-соляную смесь.



На улично-дорожной сети к утру планируется обеспечить комфортный проезд, прежде всего, по основным улицам. После чего работы будут вестись по-прежнему безостановочно – в дневную смену 3 января службы благоустройства предусмотрели выход 130 единиц техники и 232 дорожных рабочих (с учетом дополнительно привлеченных).

Автомобилистов просят не бросать надолго личный транспорт вдоль обочин – при возобновлении снегопада на улицах города будут работать автопоезда для оперативной расчистки проезжей части дорог на всю ширину.