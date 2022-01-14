В ночь на 14 января в уборке в Самаре приняло участие 276 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих

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Важней всего – погода в регионе: службы благоустройства нарастили силы и средства для расчистки города от снега.

В ночь на 14 января, в уборке приняло участие 276 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих.

Подрядным организациям поручено максимально обезопасить как пешеходные зоны, так и проезжие части. При уборке задействуют всю технику. Особенно эффективны – колонны автопоездов.

Расчистка улично-дорожной сети продолжится в круглосуточном режиме. В день 14 января на уборке планируется задействовать 160 единиц техники и 220 уборщиков территории. Аналогичные работы активизированы в общественных пространствах, на дворовых и внутриквартальных территориях.

Дорожные службы города просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог и по возможности перемещать свои машины на уже расчищенные участки.

Контроль за состоянием улично-дорожной сети осуществляют по максимуму все профильные специалисты.