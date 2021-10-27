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В нерабочие дни для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны все онлайн-сервисы

27 октября 2021 12:41
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В нерабочие дни для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны все онлайн-сервисы

Весь период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября 2021 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» смогут оперативно решить любой вопрос, используя дистанционные сервисы.

Для этого на официальном сайте samara.esplus.ru создана удобная навигация по основным онлайн-сервисам. Каждый клиент компании может получить оперативную консультацию в личном кабинете https://lkm.esplus.ru/auth/, либо посредством формы обратной связи https://samara.esplus.ru/feedback/

Помимо специалистов энергокомпании помочь клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» сможет онлайн-помощник. Чат-бот «Светлана» работает в чате на сайте компании, а также в Facebook, Телеграмм и Viber. Узнать «девушку» можно по нику «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс». Она принимает показания приборов учета, консультирует о состоянии лицевого счета и приборам учета, знает ответы на основные вопросы клиентов. Также «Светлана» открыта для жалоб и предложений.

«Общение в удаленном режиме – это, в первую очередь, забота компании о здоровье и безопасности своих клиентов. Мы призываем выбирать дистанционные сервисы при любых вопросах в наш адрес», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.


 

Теги: Т ПЛЮС

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