В начале октября сотрудники «РКС-Самара» напомнили жителям частного сектора о накопившихся долгах

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В первых числах октября сотрудники «РКС-Самара» напомнили жителям частного сектора о накопившихся долгах: направили уведомления, сообщения на телефон, расклеили небольшие пирамидки на почтовых ящиках и воротах. Основное внимание направили на дома, владельцы которых производят впечатление состоятельных. Информацию о необходимости оплатить уже потреблённые услуги получили больше 1200 владельцев лицевых счетов с общей суммой долга в 7 млн 357 тысяч рублей.

На многих мера подействовала: «забывчивые» абоненты уже внесли больше 720 тысяч рублей. Особенно выгодно погасить долги сейчас: до конца месяца на предприятии действует акция «Пени исчезают в октябре». Если до 31 октября оплатить долги, то начисленные ранее пени спишутся автоматически. Оплата, внесённая до 20 числа, отобразится в квитанции, которая поступит в начале ноября. Впереди ещё 19 дней, чтобы погасить долг «со скидкой» - не упустите.