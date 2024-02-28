В Ленинском районе Самары без теплоснабжения остались жители 14 многоквартирных домов

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В 11.31 28 февраля в ОДС ГУ МЧС Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 300 мм по адресу: Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, 39.

На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 14 многоквартирных жилых домов.

Для ликвидации происшествия привлечены 14 человек, 6 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей 22.00 28.02.2024.

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