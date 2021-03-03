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В Куйбышевском районе коммунальщики продолжают борьбу с последствиями аварии на водопроводных сетях

3 марта 2021 18:08
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Там после аварии отогревают замерзшие трубы.

В Самаре коммунальщики продолжают борьбу с последствиями аварии на водопроводных сетях в Куйбышевском районе. Сейчас они отогревают там трубы.

Технологический сбой на водоводе произошел в конце февраля. Без холодной воды остались 25 многоквартирных домов. Многие трубы в Куйбышевском районе уложены почти на поверхности земли и по воздуху. Из-за этого, когда было сильное понижение температуры, они промерзли. У коммунальщиков ушло три дня на то, чтобы вернуть самарцам воду.

В ресурсоснабжающей компании отмечают, что пока проблему удалось решить не везде. В некоторых домах все еще есть перебои. Там приходится отогревать трубы. Есть и такие адреса, где поможет только перекладка сетей. В ближайшее время коммунальщики обследуют всю систему водоснабжения района и составят план замены наиболее аварийных труб, передает sova.info.

 

 Фото: РКС-Самара/sova.info

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