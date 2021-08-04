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В конкурсе Лучшие УК и ТСЖ по Самарской области принимают участие свыше 50 организаций

4 августа 2021 11:42
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В конкурсе Лучшие УК и ТСЖ по Самарской области принимают участие свыше 50 организаций

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ-2021». В этом году на главные призы от энергокомпании претендуют 53 управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, что акция «Лучшие УК и ТСЖ» в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Для победы в конкурсе достаточно иметь высокий процент комплектации приборами учета жилого фонда, качественно выполнять рекомендации по подготовке к отопительному сезону и добросовестно соблюдать платежную дисциплину. По этим и ряду других критериев комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит всех заявившихся кандидатов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Шорт-лист лидеров конкурса станет известен до 20 сентября, и к концу ноября будут определены победители 2021 года. Главными призами конкурса станут сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

Теги: конкурс Т ПЛЮС ТСЖ УК

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