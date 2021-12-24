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В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз: тех, кто зарегистрируется в личном кабинете до 30 декабря 2021 года, может ждать подарок! Проверьте, может быть, он ждёт именно вас!

Первый подарок уже дождался своего обладателя. Им стал абонент, чей лицевой счет заканчивается на 3010, он зарегистрировался и зашел в Личный кабинет на сайте samcomsys.ru 17 декабря.

Каждый абонент «РКС-Самара» имеет свой личный кабинет. Именно там находятся все документы по расчётам с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может найти необходимую информацию, оплатить квитанции без комиссии, направить заявления и вопросы в «Виртуальную приемную» - именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь.

Каждый месяц около 5 тысяч абонентов начинают пользоваться личным кабинетом и его преимуществами. Сейчас таких пользователей уже более 150 000! Логин и пароль для входа в кабинет (для тех, у кого ещё нет личного кабинета) указаны в нижней части на лицевой стороне квитанции за октябрь и ноябрь. Если абонент не может найти логин и пароль, то ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку. Это несложно, но удобно, а может быть именно вы ещё и получите от «РКС-Самара» подарок к праздничному столу.

«РКС-Самара» поздравляет всех жителей с наступающим Новым годом!