Я нашел ошибку
Главные новости:
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
Победители олимпиады САММАТ могут поступить в Самарский политех без экзаменов
Победители олимпиады САММАТ могут поступить в Самарский политех без экзаменов
В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз
В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз
Жителей Самарской области пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Жителей Самарской области пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Самарцам рассказали, почему автобусы в городе стали ходить реже
Самарцам рассказали, почему автобусы в городе стали ходить реже
Нацпарк "Самарская Лука" поднял тариф на посещение
Нацпарк "Самарская Лука" поднял тариф на посещение
Принцесса VS пират: в костюмы каких персонажей будут наряжаться дети в 2021 году в Самаре?
Принцесса VS пират: в костюмы каких персонажей будут наряжаться дети в 2021 году в Самаре?
Сегодня в Самарском областном суде стартует пересмотр дела экс-директора РКЦ «Прогресс»
Сегодня в Самарском областном суде стартует пересмотр дела экс-директора РКЦ «Прогресс»
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.43
EUR 83.12
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз

24 декабря 2021 11:28
79
В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз

В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз: тех, кто зарегистрируется в личном кабинете до 30 декабря 2021 года, может ждать подарок!  Проверьте, может быть, он ждёт именно вас! 

Первый подарок уже дождался своего обладателя. Им стал абонент, чей лицевой счет заканчивается на 3010, он зарегистрировался и зашел в Личный кабинет на сайте samcomsys.ru 17 декабря. 

Каждый абонент «РКС-Самара» имеет свой личный кабинет. Именно там находятся все документы по расчётам с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может найти необходимую информацию, оплатить квитанции без комиссии, направить заявления и вопросы в «Виртуальную приемную» - именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь. 

Каждый месяц около 5 тысяч абонентов начинают пользоваться личным кабинетом и его преимуществами. Сейчас таких пользователей уже более 150 000! Логин и пароль для входа в кабинет (для тех, у кого ещё нет личного кабинета) указаны в нижней части на лицевой стороне квитанции за октябрь и ноябрь. Если абонент не может найти логин и пароль, то ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку. Это несложно, но удобно, а может быть именно вы ещё и получите от «РКС-Самара» подарок к праздничному столу. 

«РКС-Самара» поздравляет всех жителей с наступающим Новым годом! 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый этап развития водоснабжения и водоотведения Самары.
23 декабря 2021, 16:03
Инвестпрограмма «РКС-Самара» решит основные проблемы городского водоснабжения и водоотведения
Новый этап развития водоснабжения и водоотведения Самары. ЖКХ
403
Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев
22 декабря 2021, 09:46
Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев
Крышки коммуникационных колодцев становятся легкой и желанной добычей, потому что их просто и быстро сбыть. ЖКХ
481
Инвестиционная программа реализуется в полном объёме. 
17 декабря 2021, 16:47
«РКС-Самара» уверены, что все претензии прокуратуры будут сняты
Инвестиционная программа реализуется в полном объёме.  ЖКХ
1263

В центре внимания
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
435
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
402
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
1028
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
810
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
818
Весь список