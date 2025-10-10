В Госдуме сообщили об изменении сроков оплаты ЖКУ в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Госдуме сообщили об изменении сроков оплаты ЖКУ в 2026 году

10 октября 2025 13:39
138
В Госдуме сообщили об изменении сроков оплаты ЖКУ в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России изменится дата, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Об этом 10 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишут "Известия".

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — сказал Аксененко.

Теперь крайний срок перенесется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как пояснил Аксененко, это сделано для удобства граждан, поскольку большинство россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число. Ранее при сроке оплаты 10-го числа многие сталкивались с начислением пени до получения зарплаты.

Уточняется, что это изменение призвано решить проблему несоответствия сроков выплат и оплаты ЖКУ, снизить количество задолженностей и избавить добросовестных плательщиков от штрафов.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов 2 октября сообщил, что вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием их полных персональных данных без получения согласия является нарушением закона. Уточнялось, что управляющим компаниям за подобные действия может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
197
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
193
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
500
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
764
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
610
Весь список