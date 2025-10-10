В Госдуме сообщили об изменении сроков оплаты ЖКУ в 2026 году

138

С 1 марта 2026 года в России изменится дата, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Об этом 10 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишут "Известия".

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — сказал Аксененко.

Теперь крайний срок перенесется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как пояснил Аксененко, это сделано для удобства граждан, поскольку большинство россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число. Ранее при сроке оплаты 10-го числа многие сталкивались с начислением пени до получения зарплаты.

Уточняется, что это изменение призвано решить проблему несоответствия сроков выплат и оплаты ЖКУ, снизить количество задолженностей и избавить добросовестных плательщиков от штрафов.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов 2 октября сообщил, что вывешивание списков должников по ЖКХ с указанием их полных персональных данных без получения согласия является нарушением закона. Уточнялось, что управляющим компаниям за подобные действия может грозить штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.