В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду

В России несвоевременная замена счетчиков на воду может вызвать переплату за услуги ЖКХ. Об этом 18 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишут "Известия".

По его словам, срок эксплуатации счетчиков воды указан в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. После этого срока прибор должен быть заменен. Он также уточнил, что в процессе эксплуатации счетчиков необходимо регулярно проводить поверку. Если поверка не была проведена вовремя или срок эксплуатации счетчиков истек, жителям грозит увеличение платежей.

Колунов добавил, что если срок поверки счетчиков истек, через три месяца начисления будут производиться по среднему показателю расхода за последние полгода.

«Установка счетчиков — обязанность собственников согласно закону «Об энергоснабжении». Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом», — отметил он в беседе с «РИА Новости».