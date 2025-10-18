Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.
Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду

18 октября 2025 16:41
132
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду

В России несвоевременная замена счетчиков на воду может вызвать переплату за услуги ЖКХ. Об этом 18 октября сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишут "Известия".

По его словам, срок эксплуатации счетчиков воды указан в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. После этого срока прибор должен быть заменен. Он также уточнил, что в процессе эксплуатации счетчиков необходимо регулярно проводить поверку. Если поверка не была проведена вовремя или срок эксплуатации счетчиков истек, жителям грозит увеличение платежей.

Колунов добавил, что если срок поверки счетчиков истек, через три месяца начисления будут производиться по среднему показателю расхода за последние полгода.

«Установка счетчиков — обязанность собственников согласно закону «Об энергоснабжении». Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

