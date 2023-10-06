В Госдуме предложили голосовать за запуск отопления на портале госуслуг

105

Жильцам многоквартирных домов необходимо дать возможность голосовать за начало отопительного сезона раньше нормативного срока. Такое письмо лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отправил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.

Сейчас в соответствии с постановлением Правительства отопительный период в жилых домах должен начинаться, если среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней сохраняется ниже 8 градусов Цельсия, пишет Парламентская газета.

Этот подход не учитывает индивидуальные особенности восприятия холода у разных людей, а также различные уровни теплоэффективности домов, уверен Нечаев. «Для одной группы граждан среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия может быть вполне комфортной для жизни, и они не будут нуждаться в отоплении своего дома, в то время как для других граждан среднесуточная температура наружного воздуха уже ниже 13 градусов может ощущаться с дискомфортом, и эти граждане уже могут нуждаться во включении отопления в их домах. Особенно это актуально для семей с детьми дошкольного и школьного возраста, а также граждан пожилого возраста», — объяснил депутат.

В итоге каждый год к нему обращаются с жалобами о необходимости изменить правила начала отопительного сезона.

Технически включить тепло для отдельного многоквартирного дома невозможно. Поэтому парламентарий призвал предоставить всем жильцам таких домов, которые потребляют коммунальные услуги от одной ресурсоснабжающей организации, право проголосовать на портале госуслуг за начало отопительного сезона. При этом запускать тепло в дома раньше нормативного срока Нечаев предлагает, если такое решение будет принято большинством голосов.

«Реализация указанной инициативы позволит гражданам самостоятельно устанавливать комфортное для большинства жителей начало отопительного сезона в своих домах, а также решит проблему невозможности включения отопления в отдельном многоквартирном доме по централизованной системе отопления», — отметил глава фракции.

В случае поддержки такой инициативы парламентарий также попросил Файзуллина представить ее Правительству для реализации.