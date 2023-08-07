В «ЭнергосбыТ Плюс» поступило 60 заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»

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Первые 60 товариществ собственников жилья Самарской области подали заявки на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Прием анкет от УК и ТСЖ Самарской области открыт до 31 августа. Заявления принимаются на официальную почту samara@esplus.ru , а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.



Акция по определению лидеров среди жилищных организаций региона проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Напомним, что с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/

«При подготовке к зиме УК и ТСЖ необходимо выполнить ряд технических мероприятий. Важно провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов, настроить систему автоматического регулирования путем установки сужающих устройств, позаботиться о герметизации тепловых вводов, восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах для сокращения теплопотерь. Полный перечень мероприятий «ЭнергосбыТ Плюс» направлял в адрес обслуживающих организаций весной 2023 года в качестве рекомендаций по подготовке к новому отопительному сезону», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.



Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в ноябре 2023 года. По итогам 10 лучших УК и ТСЖ получат сертификат на установку парковых качелей. Подробнее узнать об акции «Лучшая жилищная организация» можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/ .