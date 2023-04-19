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В 2023 году "РКС-Самара" заменили 64 задвижки и отремонтировали почти 200 колодцев

19 апреля 2023 11:32
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В 2023 году "РКС-Самара" заменили 64 задвижки и отремонтировали почти 200 колодцев

«РКС-Самара» незаметно для жителей обновляют запорную арматуру на сетях.

Запорная арматура - важный элемент в любых инженерных коммуникациях. Задвижки должны быть герметичными, готовыми к работе в любой момент. Особенно это важно, когда нужно быстро отключить линию, сделать переключение - от этого зависит бесперебойное водоснабжение жилых домов и различных учреждений.

Замена и обновление запорной арматуры ведётся в «РКС-Самара» постоянно, это часть производственной программы. В 2023 году специалисты технического блока заменили 64 задвижки. Чаще всего работы производятся без отключения потребителей либо с кратковременным ограничением подачи ХВС. Причём, сами работы для жителей практически незаметны: задвижки меняют в колодцах и камерах, без вскрытия грунта.

Также за три месяца этого года «РКС-Самара» отремонтировали 75 канализационных и 106 водопроводных колодцев, половина из которых с пожарными гидрантами.

Теги: РКС-Самара

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