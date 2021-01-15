В 2020 году охотники за металлом похитили около 100 крышек люков тепловых сетей в Самаре

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В прошлом году по заявлениям специалистов «Предприятия тепловых сетей» было возбуждено 39 уголовных дел в отношении расхитителей теплосетевого имущества. Всего за этот период охотники за металлом похитили с объектов предприятия 94 крышки люков, создав угрозу жизни и здоровью горожан.

По сравнению с 2019 годом количество данных правонарушений возросло в 1,5 раза. Наибольшее число краж зафиксировано в Промышленном районе города. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами были задержаны двое расхитителей, которым грозит наказание до двух лет лишения свободы по статье 158 УК РФ.

«Охотники за металлом не задумываются о том, что каждый открытый люк тепловой камеры представляет собой опасность для жителей города и автотранспорта, в особенности в тёмное время суток. В свою очередь специалисты теплосетей оперативно реагируют на все сигналы, поступающие от жителей города, и делают все возможное, чтобы максимально оперативно установить новую крышку и ликвидировать угрозу для горожан», - отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.

Теплоэнергетики призывают горожан не оставаться равнодушными и информировать обо всех фактах открытых люков. Направить подобную информацию в Самаре можно через интернет-приемную http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.



