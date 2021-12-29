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Уважаемые самарцы! Не выбрасывайте очистки и остатки еды в раковину или унитаз!

29 декабря 2021 11:52
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Уважаемые самарцы! Не выбрасывайте очистки и остатки еды в раковину или унитаз!

В 2021 году цех эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранил более 5 000  засоров на уличных сетях канализации. Сотрудники цеха каждый день вынимали из колодцев и труб салфетки, маски, средства гигиены, остатки еды – всё, что жители по ошибке кидают в унитаз или раковину. 

А ведь все эти вещи должны оказываться в мусорном ведре, а не в унитазе! Попадая в канализацию, все нерастворимые вещества скапливаются и создают непроходимые засоры.

В предпраздничные и праздничные дни самарцы часто забывают о правилах пользования водоотведением и сбрасывают в унитазы всё, что не смогли доесть или не донесли до мусорки: картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения т.д.

Даже если сантехника справится, то на выходе из дома в канализации рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечёт зловонная жидкость. 

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

  1. Очистки продуктов и остатки еды.
  2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
  3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
  4. Бытовой и строительный мусор.
  5. Средства контрацепции.
  6. Ватные палочки. 
  7. Наполнитель для кошачьих лотков.
  8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
  9. Любые лекарства, продукты нефтехимии. 
  10. Окурки, спички. 

Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро! 

«РКС-Самара» желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, весёлого праздника и спокойных выходных!

 

Теги: РКС-Самара

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