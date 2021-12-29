Уважаемые самарцы! Не выбрасывайте очистки и остатки еды в раковину или унитаз!

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В 2021 году цех эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранил более 5 000 засоров на уличных сетях канализации. Сотрудники цеха каждый день вынимали из колодцев и труб салфетки, маски, средства гигиены, остатки еды – всё, что жители по ошибке кидают в унитаз или раковину.

А ведь все эти вещи должны оказываться в мусорном ведре, а не в унитазе! Попадая в канализацию, все нерастворимые вещества скапливаются и создают непроходимые засоры.

В предпраздничные и праздничные дни самарцы часто забывают о правилах пользования водоотведением и сбрасывают в унитазы всё, что не смогли доесть или не донесли до мусорки: картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения т.д.

Даже если сантехника справится, то на выходе из дома в канализации рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечёт зловонная жидкость.

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

Очистки продуктов и остатки еды. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие. Бытовой и строительный мусор. Средства контрацепции. Ватные палочки. Наполнитель для кошачьих лотков. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор). Любые лекарства, продукты нефтехимии. Окурки, спички.

Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!

«РКС-Самара» желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, весёлого праздника и спокойных выходных!