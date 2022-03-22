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Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

22 марта 2022 17:32
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Просьба убрать автомобили.

Вывоз снега в ночь с 22 на 23 марта. 

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