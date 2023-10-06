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Учения федерального уровня прошли в РКС-Самара

6 октября 2023 09:34
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Учения федерального уровня прошли в РКС-Самара

Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне. Действие происходило на одной из насосно-фильтровальных станций: по легенде внезапно на объект проникла диверсионно-разведывательная группа и разрушила несколько контейнеров с жидким хлором на складе реагентного хозяйства.

На место прибыли сотрудники МЧС России по Самарской области и медицины катастроф, вместе с сотрудниками предприятия они отработали порядок действий: эвакуировали людей из опасной зоны, организовали поиск условно пострадавших, оказали им первую помощь, а также провели спасательные работы и ликвидацию условной аварии. С заданием справились, действиям спасателей и сотрудников предприятия дали положительную оценку.

 

Теги: РКС-Самара

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