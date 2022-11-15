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Учебный класс на насосно-фильтровальной станции «РКС-Самара» признали лучшим в городе

15 ноября 2022 09:40
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Учебный класс на насосно-фильтровальной станции «РКС-Самара» признали лучшим

Учебный класс на насосно-фильтровальной станции «РКС-Самара» признали лучшим среди помещений такого профиля на самарских предприятиях. Высшую оценку поставили на общегородском смотре-конкурсе учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Класс по ГО и ЧС на НФС в Студёном овраге открылся недавно. Помещение отремонтировали, оснастили мебелью, оборудованием, учебными тренажёрами и инвентарём по охране труда, оказанию первой медицинской помощи, пожарной безопасности. Помещение получилось многофункциональным: здесь можно проводить обучение по различным специальностям, профессиональные конкурсы и тестирования, совещания и презентации.

Это уже не первый случай, когда помещения «РКС-Самара» профиля ГО и ЧС становятся победителями подобных конкурсов. Это становится возможным благодаря повышенному вниманию, которое уделяется вопросам безопасности на предприятии и ответственности руководителей подразделений.

Теги: РКС-Самара

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