Участникам «Недели инноватора» представили экосистему поддержки высоких технологий, созданную в Самарской области

146

В пятницу, 2 декабря, в региональном центре «Мой бизнес» продолжила свою работу «Неделя инноватора». В этот день участникам рассказали, в чем разница между новатором и инноватором, зачем становиться резидентом технопарка «Жигулевская долина», какие возможности есть в регионе для развития высокотехнологичного бизнеса.

Напомним, что Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства «РИА Рейтинг».

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства, обозначенное губернатором Дмитрием Азаровым.

Пятый день «Недели инноватора» был посвящен экосистеме инноваций нашего региона, ядром которой является технопарк «Жигулевская долина». «Сегодня в технопарке «Жигулевская долина» развивается более 280 проектов в самых разных направлениях, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Среди них сфера химии и создания новых материалов, информационных технологий, энергоэффективности, биотехнологий и медицины. Каждому проекту мы готовы подобрать необходимые инструменты поддержки, помочь быстрее вывести свои продукты на рынок и найти заинтересованных в них партнеров».

Модератором трека выступил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. Он рассказал об основных точках роста инновационных проектов, собранных в периметре «Жигулёвской долины» и комплексном подходе к поддержке инноватора. «Технопарк «Жигулевская долина» – ключевой элемент постоянно развивающейся живой экосистемы Самарской области, открытой для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии, и притягивающей в свою орбиту все новое и инновационное. Работая в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций, наша команда нацелена на создание максимально комфортного климата для развития высоких технологий. Мы интегрируем научные, образовательные, финансовые институты, предприятия и предпринимателей, органы государственной власти и крупных индустриальных партнёров для оказания всесторонней поддержки производителям инновационного продукта», – отметил А. Сергиенко.

Перед участниками Дня «Жигулевской долины» выступили специалисты технопарка, представив возможности, выгоды и перспективы, которые дает статус резидента «Жигулевской долины».

О современных инжиниринговых решениях, позволяющих замещать «санкционные» комплектующие – реверс-инжиниринге и прототипировании рассказал заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга Александр Кравчук. «Региональный центр инжиниринга «Жигулевской долины» является производственным. Он оказывает широкий спектр услуг для предприятий МСП – проектно-конструкторские работы, высокоточные измерения, 3Д-сканирование и прототипирование. Предприятия Самарской области могут пользоваться нашими услугами бесплатно или на частично платной основе, что, несомненно, является большим преимуществом, – уточнил А. Кравчук. – Уникальность РЦИ Самарской области состоит еще и в том, что он оказывает не только собственные услуги, но и занимается объединением компетенций всевозможных СМСП. Мы привлекаем компетенции наших партнеров для реализации комплексных проектов в интересах крупных заказчиков».

Также для участников состоялся мастер-класс «Харизматичный оратор: секреты эффективных коммуникаций», который провел тренер по ораторскому мастерству и речевой самообороне Руслан Хоменко.

В завершение Дня «Жигулевской долины» все желающие смогли получить личную консультацию по вопросам получения статуса резидента технопарка.

«Наша компания занимается строительством и промышленной автоматизацией. Об этом мероприятии я узнал на месте своей учебы, и название «Неделя инноватора» меня очень заинтересовало. У нас есть несколько инновационных разработок, и мы хотим понять, чем экосистема инноватики Самарской области, а именно технопарк «Жигулевская долина», может нам помочь. Мы получили здесь огромное количество нужной информации и видим, что все меры поддержки реально существуют и делаются не ради «галочки», это большой шаг вперед», - поделился впечатлениями Игорь Сахаров, компания «Трест21» (Самара).

«Неделя инноватора» завершится яркими стартап-выходными. Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 11:00 до 19:00 на площадке Регионального центра «Мой Бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211).

В программе: методики формирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и конкурентного анализа, работа с презентациями. Участников также практика публичных выступлений и живое общение с экспертами и бизнес-сообществом Самары

Участие бесплатное, необходима регистрация.

Фото: пресс-служба правительства СО