Учащиеся «Кванториума» познакомились с работой лаборатории металлов и сварки Самарского филиала «Т Плюс»

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Воспитанники детского технопарка «Кванториум – 63 регион» посетили лабораторию металлов и сварки Самарского филиала «Т Плюс». Со спецификой работы уникального подразделения ребят познакомил его руководитель Александр Юрьев.

Лаборатория металлов и сварки оценивает техническое состояние тепловых сетей и оборудования ТЭЦ и ГРЭС, используя самые современные высокоточные диагностические приборы и комплексы. Здесь трудятся 30 специалистов высокой квалификации, а само подразделение уже более 60 лет вносит свой вклад в обеспечение качественного и надежного теплоснабжения для жителей Самарской области.

Участников экскурсии особо заинтересовал телеуправляемый диагностический комплекс, который помещается внутрь тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. Таким образом он выявляет участки коммуникаций, которые требуют первоочередного ремонта. Юных конструкторов привлекла возможность разработать диагностический аппарат для проверки труб малого диаметра, которые не может исследовать данный робот-диагност.

«В своей работе мы стараемся использовать самые современные методы диагностики. Уверен, что тесное взаимодействие энергокомпании с молодыми специалистами в области электроники и робототехники позволит сделать еще более эффективным мониторинг технического состояния оборудования и тепловых сетей региона», - отметил начальник лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» Александр Юрьев.