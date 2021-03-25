Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы жалуются на плохое состояние Ракитовского шоссе
Самарцы жалуются на плохое состояние Ракитовского шоссе
Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО
Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
В Самаре 10 апреля проведут Гагаринский субботник
В Самаре 10 апреля проведут Гагаринский субботник
Обаятельный монтажник обманул тольяттинку
Обаятельный монтажник обманул тольяттинку
Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами
Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами
За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают
За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО

25 марта 2021 13:25
40
Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО

Самара оказалась на первом месте в ПФО по стоимости уборки дорог от снега и на пятом — по площади дорог среди пяти городов-миллионников округа (7,9 млн кв. м).

За уборку квадратного метра самарским подрядчикам платят 148,9 рублей в год, общий бюджет – 1,18 млрд рублей. Такие данные приводит татарстанское издание «Бизнес Online» со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева.

Для сравнения: на втором месте – Нижний Новгород со 109 рублями за квадратный метр, на третьем – Уфа, где на дороги площадью 19,2 млн кв. м тратят 1,4 млрд рублей, или 78 рублей на «квадрат».

На четвертом месте – Пермь – там в год на 19,3 млн кв. м дорог расходуют по 71 рублю. В Казани совокупная стоимость уборки одного квадратного метра всех городских дорог (а это 22 млн кв. м и первое место по площади дорог в ПФО) составляет 61,9 рублей.

Содержание «квадрата» дороги первой категории в Казани стоит 37 копеек, второй – 18 копеек, третьей – 11 копеек, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
47
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
47
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
322
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
642
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
382
Весь список