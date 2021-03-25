Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО

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Самара оказалась на первом месте в ПФО по стоимости уборки дорог от снега и на пятом — по площади дорог среди пяти городов-миллионников округа (7,9 млн кв. м).

За уборку квадратного метра самарским подрядчикам платят 148,9 рублей в год, общий бюджет – 1,18 млрд рублей. Такие данные приводит татарстанское издание «Бизнес Online» со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева.

Для сравнения: на втором месте – Нижний Новгород со 109 рублями за квадратный метр, на третьем – Уфа, где на дороги площадью 19,2 млн кв. м тратят 1,4 млрд рублей, или 78 рублей на «квадрат».

На четвертом месте – Пермь – там в год на 19,3 млн кв. м дорог расходуют по 71 рублю. В Казани совокупная стоимость уборки одного квадратного метра всех городских дорог (а это 22 млн кв. м и первое место по площади дорог в ПФО) составляет 61,9 рублей.

Содержание «квадрата» дороги первой категории в Казани стоит 37 копеек, второй – 18 копеек, третьей – 11 копеек, пишет Обозрение.