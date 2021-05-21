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У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения

21 мая 2021 11:00
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У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения

Оплата холодного водоснабжения и водоотведения производится либо по нормативу, либо по индивидуальным приборам учёта. Показания счётчиков холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения) необходимо передавать в «РКС-Самара» один раз в месяц любым удобным способом. 

Способы передачи показаний:

- с помощью голосового помощника по телефону колл-центра 207-25-40, круглосуточно и без очереди (с 7 по 23 число каждого месяца);

- на сайте samcomsys.ru без регистрации (с 7 по 23 число);

- через Личный кабинет на сайте samcomsys.ru (с 7 по 23 число);

- через терминалы по приему показаний по адресам ул. Луначарского, д. 56 (с 7 по 23 число); ул. Советской Армии, д. 146; пр. Металлургов, д. 56 (с 7 по 21 число); 

- при оплате через оператора АО «Почта Банк» или ПАО «Сбербанк» (07 по 20 число);

- при оплате через приложение АО «Почта Банк» или ПАО «Сбербанк» (07 по 20 число).

Самый простой и доступный всем способ – сообщить данные по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца: круглосуточно и без очередей. Только абоненту надо подготовиться к передаче показаний: знать (видеть) номер лицевого счёта, понимать, какие показания относятся к счётчику холодной воды, какие – к горячей. Произносить все цифры надо чётко, в формате «один, два, ноль….», а не одним числом. 

Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. Если пропустить этот срок, три месяца начисления будут производиться по среднему, а с четвёртого месяца – по нормативу. Срок поверки можно узнать в центрах обслуживания клиентов или по телефону контактного центра «РКС-Самара» 207-25-40. Стоит отметить, что сейчас приборы поверяются без демонтажа, на дому абонентов. 

Теги: Акценты В центре внимания водоснабжение РКС-Самара

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