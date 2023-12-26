У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней, чтобы принять участие в новогодней акции

116

До 31 декабря 2023 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «В Новый год – без долгов!» Победители новогоднего розыгрыша призов будут определены в январе следующего года.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» проводится в Самарской области девятый год подряд. Для участия в ней жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые являются клиентами «ЭнергосбыТ Плюс», необходимо до конца года оплатить текущие начисления и долги при их наличии, а также внести рекомендованный платеж за декабрь. До 24 января 2024 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит с помощью генератора случайных чисел победителей среди клиентов, выполнивших условия. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, компания спишет пени, если они не были взысканы по решению суда.

«У каждого из клиентов энергокомпании есть возможность встретить Новый год, полностью решив вопрос с оплатой коммунальных платежей за уходящий год. Вместе с тем горожане, по тем или иным причинам не успевшие оплатить все счета от энергетиков, могут выгодно погасить задолженность и списать пени. Мы, в свою очередь, определим ряд счастливчиков, которые получат приятный бонус от энергетиков», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Смыслов.