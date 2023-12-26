Я нашел ошибку
Главные новости:
В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов
У нового автобуса в Самаре отказали тормоза
У нового автобуса в Самаре отказали тормоза
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
Открыт прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Открыт прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней, чтобы принять участие в новогодней акции
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней, чтобы принять участие в новогодней акции
Куйбышевская железная дорога подвела итоги акции «Внимание, переезд!»
Куйбышевская железная дорога подвела итоги акции «Внимание, переезд!»
Самарский производитель успешно завершил пилотный проект по улучшению производственных процессов
Самарский производитель успешно завершил пилотный проект по улучшению производственных процессов
Жилье и городская среда: только по нацпроекту в 2024 году в Самаре благоустроят 47 дворов
Жилье и городская среда: только по нацпроекту в 2024 году в Самаре благоустроят 47 дворов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.97
0.03
EUR 101.58
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней, чтобы принять участие в новогодней акции

26 декабря 2023 17:28
116
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней, чтобы принять участие в новогодней акции

До 31 декабря 2023 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «В Новый год – без долгов!» Победители новогоднего розыгрыша призов будут определены в январе следующего года.

Напомним, что акция «В Новый год – без долгов!» проводится в Самарской области девятый год подряд. Для участия в ней жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые являются клиентами «ЭнергосбыТ Плюс», необходимо до конца года оплатить текущие начисления и долги при их наличии, а также внести рекомендованный платеж за декабрь. До 24 января 2024 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит с помощью генератора случайных чисел победителей среди клиентов, выполнивших условия. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, компания спишет пени, если они не были взысканы по решению суда.

«У каждого из клиентов энергокомпании есть возможность встретить Новый год, полностью решив вопрос с оплатой коммунальных платежей за уходящий год. Вместе с тем горожане, по тем или иным причинам не успевшие оплатить все счета от энергетиков, могут выгодно погасить задолженность и списать пени. Мы, в свою очередь, определим ряд счастливчиков, которые получат приятный бонус от энергетиков», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Смыслов.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «Старший по дому – надежный партнер» в Самарской области
25 декабря 2023, 20:42
«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «Старший по дому – надежный партнер» в Самарской области
Напомним, что в этом году в Самарской области акция прошла во второй раз. ЖКХ
590
И посетил Центр мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс».
22 декабря 2023, 18:31
В честь Дня энергетика Дмитрий Азаров вручил награды специалистам Самарского филиала ПАО «Т Плюс»
И посетил Центр мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
1204
Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится.
20 декабря 2023, 20:35
«Т Плюс» передала в детские библиотеки Самары книги «Теплые сказки»
Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. ЖКХ
849

  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
26 декабря 2023  17:55
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
105
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
26 декабря 2023  15:29
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
170
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
26 декабря 2023  14:39
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
302
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
26 декабря 2023  13:19
Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС
260
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
26 декабря 2023  11:34
Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?
318
Весь список