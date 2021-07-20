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Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста

20 июля 2021 10:32
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Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста

Специалисты ПАО «Т Плюс» обследовали свыше 800 метров подземных теплотрасс Новокуйбышевска с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Были обследованы участки труб на ул. Миронова, ул. Победы и ул. Белинского, после чего устранены выявленные дефекты. Впервые для проверки состояния трубопроводов Новокуйбышевска использовался робот.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«В этом году мы активно используем внутритрубный метод диагностики коммуникаций. Он уже позволил без вскрытия тротуаров и дорожного полотна оценить надежность трех магистральных участков в Новокуйбышевске. В этом году мы также планируем использовать робота-диагноста на теплосетях Самары и Тольятти. При этом данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Также отметим, что в рамках ремонтной кампании «Т Плюс» в Самарской области применяются готовые заводские трубы с ППУ-изоляцией, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля.

Теги: Т ПЛЮС

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