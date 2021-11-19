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Трагедия могла повториться: на Тихвинской вновь украли крышку колодца, в который в марте упал ребенок  

19 ноября 2021 14:17
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Сейчас колодец закрыт, очередную трагедию удалось предотвратить.

Практически каждый день сотрудники «РКС-Самара» констатируют пропажу крышек водопроводных и канализационных колодцев. Иногда в удаленных местах могут украсть сразу несколько десятков крышек. Но это полбеды. Самое страшное, когда воруют крышки вблизи пешеходных зон, детских площадок.  

Так, в марте текущего года произошел несчастный случай: в колодец около дома по ул.Тихвинской, 24, где была украдена крышка, упал ребенок. Спасая его, в колодец прыгнула мать. Казалось, что ситуация не оставила равнодушными никого из горожан, и даже злоумышленники должны были сделать вывод. Но прошло чуть больше полугода и на этом же колодце вновь украли крышку! Открытый колодец обнаружила бригада цеха канализации «РКС-Самара» при проведении планового осмотра. 

Сейчас колодец закрыт, очередную трагедию удалось предотвратить. Но получится ли это в следующий раз? Предупреждений и плановых осмотров бригадами «РКС-Самара» явно недостаточно. Пока не изменится законодательство, пока не будут ужесточены правила сдачи и приема металлолома и ответственности за воровство крышек, всем жителям города остается надеяться только на счастливый случай.  

 

Фото:  «РКС-Самара»


 

Теги: РКС-Самара

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