Тепловой пункт «Т Плюс» в Сызрани украсило яркое граффити

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На центральном тепловом пункте Сызранских тепловых сетей Самарского филиала «Т Плюс» появилось новое граффити. Мурал располагается на Образцовской площадке рядом с жилым домом № 2А/1 на улице Астраханской.

В центре композиции большая и дружная семья за приятными занятиями выходного дня. В просторной квартире тепло и комфортно, в чём прямая заслуга местных энергетиков – на заднем плане узнаются очертания энергоблока Сызранской ТЭЦ.

Автором арт-объекта стал художник Алексей Заличев, для которого это уже далеко не первый проект, созданный по просьбе энергетиков. Так, в 2021 году он создал граффити на павильоне тепловых сетей в Новокуйбышевске, а в 2023 году принял участие в оформлении бетонного ограждения старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС.

«Красочные изображения и граффити есть уже во многих регионах присутствия энергокомпании. Они используются для информирования жителей о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. В этой работе мы планировали напомнить горожанам о важном труде энергетиков, от которого зависит качественное и надёжное теплоснабжение жилых домов, школ, больниц, промышленных предприятий», – отметил технический директор – главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»