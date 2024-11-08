Тепловой пункт «Т Плюс» в Сызрани украсило яркое граффити

Я нашел ошибку
Главные новости:
В котором прозвучат песни на стихи и музыку талантливых молодых поэтов и композиторов Кошкинского района.
В СОУНБ состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
В медицинских учреждениях Самарской области работают более 350 врачей-рентгенологов и около 700 рентген-лаборантов.
8 ноября - Международный день радиологии и День рентгенолога
МВД РФ выдворило из страны порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов
МВД РФ выдворило из страны порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов
Сделать прививку можно будет с соблюдением всех необходимых требований в развёрнутых мобильных пунктах.
9 и 10 ноября в Самарской области пройдут мероприятия по вакцинации в общественных местах
Объявлен желтый уровень опасности.
9 ноября на северо-востоке Самарской области ожидается гололедица
Владелец IKEA продал последний актив в России
Теперь основательница конного клуба и молодая мама представит регион и свой проект на уровне страны, а также поборется за победу.
Основательница конного клуба из Самарской области поборется за грант в 1 млн рублей в федеральной программе
Поддержку своих творческих проектов получат 20 предпринимателей региона, общая сумма грантов составит почти 10 млн. рублей.
Названы победители первого регионального конкурса грантов для креативных индустрий
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Тепловой пункт «Т Плюс» в Сызрани украсило яркое граффити

8 ноября 2024 15:15
189
Автором арт-объекта стал художник Алексей Заличев, для которого это уже далеко не первый проект, созданный по просьбе энергетиков.

На центральном тепловом пункте Сызранских тепловых сетей Самарского филиала «Т Плюс» появилось новое граффити. Мурал располагается на Образцовской площадке рядом с жилым домом № 2А/1 на улице Астраханской.

В центре композиции большая и дружная семья за приятными занятиями выходного дня. В просторной квартире тепло и комфортно, в чём прямая заслуга местных энергетиков – на заднем плане узнаются очертания энергоблока Сызранской ТЭЦ.

Автором арт-объекта стал художник Алексей Заличев, для которого это уже далеко не первый проект, созданный по просьбе энергетиков. Так, в 2021 году он создал граффити на павильоне тепловых сетей в Новокуйбышевске, а в 2023 году принял участие в оформлении бетонного ограждения старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС.

«Красочные изображения и граффити есть уже во многих регионах присутствия энергокомпании. Они используются для информирования жителей о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. В этой работе мы планировали напомнить горожанам о важном труде энергетиков, от которого зависит качественное и надёжное теплоснабжение жилых домов, школ, больниц, промышленных предприятий», – отметил технический директор – главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности.
07 ноября 2024, 15:31
«Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов
Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности. ЖКХ
437
В числе новых поступлений в автопарк – легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники.
06 ноября 2024, 17:14
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнился новой техникой
В числе новых поступлений в автопарк – легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники. ЖКХ
540
Оплатить счета за октябрь нужно не позднее 10 ноября 2024 года.
02 ноября 2024, 15:59
В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за октябрь
Оплатить счета за октябрь нужно не позднее 10 ноября 2024 года. ЖКХ
718

В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
254
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
271
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
655
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
433
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
620
Весь список