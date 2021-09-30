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Теплом обеспечено 97,6% жилищного фонда Самары

30 сентября 2021 14:16
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В Самаре в завершающую фазу вступили работы по обеспечению теплоснабжением многоквартирных домов и учреждений социальной сферы. 

В Самаре в завершающую фазу вступили работы по обеспечению теплоснабжением многоквартирных домов и учреждений социальной сферы. 

Оставшимся объектам, которые находятся на стадии подключения теплоресурса, а также на стадиях регулировки гидравлического и температурного режимов, уделяется сейчас повышенное внимание. В решении локальных вопросов на местах участвуют также администрации районов, теплоснабжающие и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН.

К сегодняшнему дню нарастили количество многоквартирных домов, в которых потеплели радиаторы отопления. Количество отапливаемых домов уже превысило 10 тысяч. Таким образом, теплоноситель подается в 97,6% жилищного фонда.

Стационары с круглосуточным пребыванием пациентов (78 зданий), учреждения опеки и попечительства (31 здание), подразделения дополнительного образования (62 здания), СУЗы (70 зданий), школы (237 зданий) и детские сады (234 здания) к теплоисточникам подключены в полном объеме.

После поставки теплоресурса по магистральным и квартальным коммуникациям к конкретному зданию производятся регулировочные работы. Прежде всего, обслуживающие организации оценивают показатель давления в теплоузлах, и при необходимости по заявке первоочередные гидравлические регулировки проводят теплоснабжающие предприятия. Затем управляющие компании выполняют свои регулировки. В числе важнейших работ – приведение в порядок стояков, устранение завоздушивания и др. Все это позволяет добиться того, чтобы в отопительной системе установился необходимый температурный режим.

С начала текущей недели внутригородские районы и Департамент городского хозяйства и экологии открыли «горячие линии». Все обращения, касающиеся отопления, берутся в работу и остаются на контроле до полного исполнения задач.

Актуальные номера телефонов находятся в открытом доступе, в том числе размещены на официальном сайте Администрации Самары. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

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