Тематическую площадку «ЭнергосбыТ Плюс» на Дне прессы-2022 посетили более 200 человек

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» создал интерактивную площадку в Струковском саду в рамках XXVII фестиваля региональной журналистики «Пресса-2022». Локация стала одной из самых посещаемых на мероприятии, за два часа с ней познакомились более 200 человек.

На площадке энергетики напомнили гостям мероприятия советы по энергосбережению и правила безопасности вблизи энергообъектов. Все желающие могли принять участие в увлекательной энергетической викторине, собрать тематические пазлы, а юным самарцам вручались раскраски.

«Лето - горячая пора для подготовки городских коммуникаций к зиме. Мы постарались обратить внимание детей и их родителей на необходимость соблюдения простых правил на улицах родного города, чтобы сохранить свое здоровье, избежать травм. Особенно в период летних каникул важно помнить, что нельзя приближаться к местам парений, заходить за ограждения мест ремонтных работ, наступать даже на закрытые крышки люков», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Кроме того, посетителям интерактивной площадки АО «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали про опрос общественного мнения по выбору оптимального варианта оплаты отопления в регионе. Принять в нем участие можно до 10 июня на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Его результат повлияет на порядок начисления за данную услугу в следующем отопительном периоде.

Фестиваль прессы ежегодно проводится при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и мэрии Самары. В 2022 году на нем было представлено более двух десятков тематических площадок редакций газет, телерадиокомпаний, радиостанций и интернет-СМИ региона.

Фото: соцсети