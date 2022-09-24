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Тарифы ЖКХ для населения проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%

24 сентября 2022 10:10
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Тарифы ЖКХ для населения проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%

Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов (ЖКХ - ИФ) с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства пояснили "Интерфаксу", что, в частности, индексация тарифов на газ и для промышленности, и для населения с 1 декабря 2022 года составит 8,5%.

Индексация тарифов для сетевых компаний с 1 декабря составит 9%, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 декабря также составит 9%.

В министерстве сообщили, что предельный уровень индексации тарифов ЖКХ для населения с 1 декабря 2022 года не превысит 9%.

Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года.

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ – с 1 июля в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого – дважды в год.

Перенос сроков индексации на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года в Минэкономразвития объясняют "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения".

Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за "коммуналку" граждан больше, чем на величину инфляции", напомнили в ФАС. "ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста", - заявили в ведомстве.

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