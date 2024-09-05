«Т Плюс» завершила замену двух участков теплосети в Самаре

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ПАО «Т Плюс» выполнило перекладку магистральных трубопроводов на двух участках в Самаре – на пересечении ул. Гагарина и ул. Мяги, а также на пр. Кирова. На данный момент здесь полностью завершен монтаж новых трубопроводов, по которым начата подача горячей воды для горожан.

Так, на ул. Мяги энергетики заменили 258 метров теплотрассы, а также заново смонтировали две тепловые камеры – по обеим сторонам ул. Гагарина. В свою очередь на пр. Кирова выполнена реконструкция свыше 730 метров магистрального трубопровода, от которого зависит надежное теплоснабжение жителей и организаций всего 8 мкрн областной столицы.

«В наших планах полностью завершить монтажные работы на объектах перекладки теплосетей в течение сентября. Параллельно с этим специализированные организации ведут восстановление благоустройства на теплосетевых объектах», – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Всего в этом году энергетики выполнят замену теплосетей на 27 участках в областной столице.