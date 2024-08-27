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«Т Плюс» завершила текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС

27 августа 2024 12:59
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«Т Плюс» завершила текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС

Специалисты ПАО «Т Плюс» завершили текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС и обеспечили подключение горячего водоснабжения для жителей и организаций Самарского, Ленинского и части Октябрьского районов.

Напомним, что текущий ремонт теплосетей Самарской ГРЭС проводился с 12 по 25 августа 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.

«На данный момент тепловые сети от Самарской ГРЭС работают в штатном режиме, дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения, нет. Персонал управляющих компаний ведет работу по подключению внутридомовых теплопринимающих систем. Со своей стороны, теплоэнергетики оказывают УК и ТСЖ всю необходимую помощь и содействие», - отметил технический директор – главный инженер «ПТС» Александр Климашин.

Руководство «Т Плюс» обращает внимание, что в случае отсутствия горячей воды после текущего ремонта сетей СамГРЭС жильцам необходимо обращаться за уточнением сроков возобновления ГВС в свою обслуживающую организацию.

Теги: Т ПЛЮС

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