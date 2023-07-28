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«Т Плюс» выполнит реконструкцию теплосетей 32-го квартала Тольятти

28 июля 2023 09:54
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«Т Плюс» выполнит реконструкцию теплосетей 32-го квартала Тольятти

ПАО «Т Плюс» планирует этим летом заменить свыше 6 км тепловых сетей в 32-м квартале Тольятти, расположенном в границах улиц Карла Маркса, Гагарина, Ленина и Молодежного бульвара. Масштабная реконструкция данного участка позволит повысить качество и надежность теплоснабжения 32 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 4,5 тысячи человек, а также двух детских садов, двух учреждений образования и одного торгового центра.

Помимо замены подземных коммуникаций, на объекте также планируется выполнить реконструкцию 38 тепловых камер, заменить 238 единиц запорной арматуры и смонтировать свыше 1300 железобетонных лотков. К работам привлечено 25 специалистов. Для всех потребителей, имеющих центральное горячее водоснабжение, обеспечена подача горячей воды по временным трубопроводам. В планах теплоэнергетиков завершить весь комплекс строительно-монтажных работ вместе с благоустройством до начала очередного отопительного сезона.

«Для удобства жителей квартала на месте работ размещены информационные плакаты и временные дорожные знаки, указывающие пути обхода и объезда. Кроме того, построены переходные мостики для безопасного передвижения вблизи строительных площадок. Вместе с тем напоминаем горожанам о важности соблюдения правил безопасности рядом с тепловыми сетями и местами ремонта и реконструкции», – отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Вадим Николаев.

Высокие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Так, в ходе ремонтной кампании в Тольятти планируется обновить теплосети на 14 участках. Это свыше 26 км трубопроводов. Главным результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

 

Теги: Т ПЛЮС

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