«Т Плюс» восстанавливает горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре

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Специалисты «Т Плюс» заменят участок тепловой сети по ул. Челюскинцев. По результатам гидравлических испытаний Привокзальной отопительной котельной здесь были выявлены три дефекта на подающем трубопроводе. К 12 августа устранены два повреждения. Сегодня до конца дня сотрудники подрядной организации завершат земляные работы, определят изношенный фрагмент теплосети и заменят его.

«Работать приходится в сложных условиях. Трубопровод проложен на глубине почти 5 метров. Грунт песчаный и осыпается. На скорость работы влияют дожди: во время ливней невозможно обеспечить безопасность сотрудников, выполняющих замену изношенного участка трубопровода, поэтому ремонт приходится приостанавливать. Привлечено 10 человек персонала «ПТС» и подрядной организации, а также 7 единиц техники», - рассказал начальник четвертого сетевого района «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Алексей Крючков.

Срок возобновления горячего водоснабжения – 13 августа. Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям за неудобства и просит с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, что позволит исключить возможные проблемы в отопительный период.