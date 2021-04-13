«Т Плюс» в Самаре открывает единственный в России интерактивный музей теплоэнергетики

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ПАО «Т Плюс» открывает в Самаре единственный в России интерактивный музей теплоснабжения. В нем совершенно бесплатно любой желающий сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и не только.

Торжественная церемония открытия музея состоится 16 апреля с 9:30 до 10:30.

Интерактивный музей тепла будет открыт по адресу: Волжский проспект, вторая очередь набережной, рядом с бассейном ЦСКА с 16 по 30 апреля.

Первое, что увидят экскурсанты - панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о тепле. Внутри музей поделен на несколько залов, каждый из которых оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Всем без исключения будут интересны зона дополненной реальности и увлекательные игры.

Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки. Большое внимание в экспозиции уделено вопросам энергетической и тепловой безопасности. Энергетики с удовольствием ответят на все вопросы посетителей.