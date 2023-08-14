«Т Плюс» провела уроки экологии на фестивале «Протока»

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Самарский филиал «Т Плюс» провел уроки экологии на фестивале йоги и здорового образа жизни «Протока». В рамках творческой мастерской энергокомпании гости фестиваля подробнее узнали о многообразии биосферы Волги, важности бережного отношения к природе.

На протяжении двух дней каждый желающий мог своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги. В мастер-классах с удовольствием приняли участие более 200 детей и взрослых. Энергетики помогали посетителям творческих занятий освоить непростое дело по декорированию. На память об участии в уроках экологии у участников мероприятия остались книжки-раскраски с советами по сохранению природных ресурсов и сделанные своими руками поделки.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.