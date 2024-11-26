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«Т Плюс» провела урок безопасности тепла для гостей «Лада-Арены» в Тольятти

26 ноября 2024 20:43
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«Т Плюс» провела урок безопасности тепла для гостей «Лада-Арены» в Тольятти

Сотрудники «Т Плюс» провели необычный урок безопасности для жителей Тольятти и их детей. Интерактивная зона была размещена в фойе ледового дворца «Лада-Арена».

Представители компании рассказали гостям спортивного комплекса о простых правилах безопасности вблизи энергетических объектов – надземных тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ. Дети смогли принять участие в сборке напольных пазлов и гигантских кубиков с советами по безопасности и энергосбережению. Все ребята получили полезные подарки от энергетиков – наклейки для учебников и тетрадей, а также магнитные закладки для книг. Кроме того, все желающие смогли своими руками раскрасить авторские деревянные подставки под смартфон.

«Крайне важно юным жителям региона напоминать о рисках, с которыми ребята могут столкнуться на улицах города, научить их правильно действовать в подобных ситуациях. Уроки безопасности тепла призваны сформировать у детей правильное поведение вблизи энергообъектов, что позволит исключить неприятные последствия», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

В целом в 2024 году самарские энергетики провели 16 тематических уроков в образовательных учреждениях и летних школьных лагерях, а также на площадках городских мероприятий. В общей сложности с правилами безопасности вблизи энергетических объектов ознакомились более 2 тысяч детей.

Теги: Т ПЛЮС

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