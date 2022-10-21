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«Т Плюс» провела масштабную межрегиональную экологическую акцию «Деревья – городам Т Плюс», приуроченную к своему 20-летию. Одновременно в 20 городах присутствия сотрудники компании высадили 50 тысяч деревьев на 50 гектарах земли.

Количество деревьев символизирует 50-тысячный энергетический коллектив, а сама акция является частью ESG-повестки компании.

«Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе, то что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию - «Деревья – городам Т Плюс», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В этом году утверждена новая экологическая стратегия ПАО «Т Плюс», которая уже в 2025 году позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ компании на 28%. Также пересмотрен подход к решению вопросов по снижению воздействия на окружающую среду и определены главные направления развития. В их числе – повышение операционной эффективности станций, снижение потерь в тепловых сетях, модернизация объектов и переход на газ как на основной вид топлива.

Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» регулярно участвуют в экологических акциях. В Тольятти с 2017 года энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах, уничтоженного пожаром леса.

Сегодня специалисты компании увеличили этот показатель. В Рачейском бору Сызранского района энергетики посадили 6100 сеянцев сосны, рядом с д. Новая Красноармейского района – 4000 юных сосен. В Ново-Буянском лесничестве недалеко от поселка Прибрежный усилиями коллектива «Т Плюс» сосновый бор увеличился на 2000 молодых деревьев.

В поселке Чкаловский Кировского района Самары сотрудники компании внесли значительный вклад в возрождение леса. На территории, где долгое время находилась несанкционированная свалка строительного мусора, вновь появится лесной массив. На очищенный от отходов участок завезен чернозем и посажены 230 дубов, осин, сосен и 50 рябин.

«Т Плюс» продолжит марафон по лесовосстановлению. Уже завтра в областной столице сотрудники компании посадят голубые ели, ясени и липы.

Фото: «Т Плюс»